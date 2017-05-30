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Безвізовий режим: як подорожувати з дітьми та які документи потрібні малечі

21:40, сьогодні 484 Читать новость на русском

З 12 червня українці перетинатимуть кордон з ЄС без шенгенських віз за умови наявності біометричного паспорта.

Першокласник Валерій мріє побувати в Іспанії.У хлопчика є біометричний паспорт. Адже це умова користування безвізовим режимом. Дитячий документ – задоволення не з дешевих. Бо коштує він, як і дорослий. І виглядає так само. Але діє 4 роки.

Є і ще одна відмінність, розповіла мама Валерія, Катерина – дітям до 12 не потрібно здавати відбитків пальців. Валерію, щоб поїхати з мамою в Іспанію, крім паспорта, потрібна нотаріально завірена згода батька.

А це зовсім юні мандрівниці. Вів'єн немає і 3 років, а вона вже побувала ледь не в 12 країнах. Женев'єві ж півроку і малеча з родиною об'їздили пів-Європи. Дівчатка мають біометричні паспорти. Батько Андрій розповів, що отримати документ доволі просто. А ще потрібне фото.

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На світлині у паспорті, який оформляли 2 роки тому, Вів'єн не впізнати. Експерти лякають: митники можуть розвернути дитину на кордоні, якщо малеча підросла і її неможливо ідентифікувати за світлиною. Проте сім'я Чекорських з таким не зіштовхувалася.

Дітей до 12 років, до речі, можна сфотографувати і вдома і принести власне фото. А родина Чекорських з відкриттям європейських кордонів не проти ще раз завітати у Бельгію. А самостійно діти мають право подорожувати після 16 років.

Теги: Україна Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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