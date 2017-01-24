Блокування в'їздів у Київ: яка ситуація на під'їздах до столиці

У вівторок, 24 січня, водії автомобілів з іноземною реєстрацією влаштували акції протесту на в'їздах у Київ.

В "Укравтодорі" спершу повідомляли, що блокування може затягнутись приблизно до 21:00 вівторка.

Проте згодом з'явилась інформація про те, що рух транпорту на дорогах державного значення вже відновлено.

Нагадаємо, вранці 24 січня водії автівок на іноземній реєстрації влаштували акції протесту на в’їздах у Київ. Таким чином вони вимагають від влади прийняти закон про врегулювання транзиту і тимчасового ввезення автомобілів з-за кордону.