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Доступ до "Вконтакте" відмовився блокувати один із відомих інтернет-провайдерів

18:04, сьогодні 4245
LocalNet не блокуватиме вхід до
LocalNet не блокуватиме вхід до "ВКонтакте" / Фото із соціальних мереж

Один з провідних київських інтернет-провайдерів LocalNet пообіцяв не блокувати російські сайти – в тому числі "ВКонтакте" та "Однокласники" – до тих пір, поки не отримає "механізм виконання указу президента і термінів його виконання"

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook. Йдеться про відмову виконувати указ президента Петра Порошенка, який забороняє соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки на території України.

"Наразі, ані в Указі № 133/2017, ані в Законі України "Про санкції" немає чітко визначеного та описаного механізму щодо обмеження доступу користувачів мережі Інтернет до заборонених ресурсів та сервісів", – пояснили в компанії.

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В повідомленні вказано, що Інтернет Асоціація України направила листа президенту, голові РНБО, СБУ та іншим органам, щодо отримання роз’яснень стосовно механізму виконання указу та термінів його реалізації.

LocalNet пообіцяли виконати указ про заборону російських сайтів лише тоді, коли отримає розясення щодо механізму та термінів впровадження.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.

З 22 травня один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету компанія "Воля" розпочав процес блокування для своїх клієнтів "ВКонтакте" та інших російськіх ресурсів. Остаточно заблокувати доступ до цих сайтів пообіцяли до 1 червня.

Теги: Україна Київ Заборона ВКонтакте Інтернет ВКонтакте Санкції Інформаційні технології Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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