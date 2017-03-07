Bloomberg написав, як українські заробітчани врятували економіку Польщі

Про це пише видання Bloomberg.

Як наголошують журналісти, українські заробітчани допомогли стримати зростання заробітної плати та таким чином стабілізувати економіку, яка перебувала на межі кризи на початку 2016 року.

Центральний банк Польщі зміцнив процентні ставки. Економічне зростання Польщі наблизилось до 3% в 2017 році.

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І хоча в минулому році кількість українських робітників перевищила 1,3 мільйона, майже половина роботодавців продовжують шукати українців, бо не можуть залучити на роботу місцевих.

Протягом найближчих 20 років Польща потребуватиме 5 мільйонів робочих, щоб не відставати від економічного зростання.