12:26
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 11:00: Доба у зоні АТО. Суд в Гаазі
Випуск новин
11:43, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Bloomberg написав, як українські заробітчани врятували економіку Польщі

12:17, сьогодні 83 Читать новость на русском
Польща потребує українських робітників
Польща потребує українських робітників / slovodel.com

За останні два роки до Польщі приїхало близько мільйона українських заробітчан. Таким чином українці серйозно покращили клімат на ринку праці в цій країні.

Про це пише видання Bloomberg.

Як наголошують журналісти, українські заробітчани допомогли стримати зростання заробітної плати та таким чином стабілізувати економіку, яка перебувала на межі кризи на початку 2016 року.

Центральний банк Польщі зміцнив процентні ставки. Економічне зростання Польщі наблизилось до 3% в 2017 році.

Читайте також: Ще одна європейська країна потребує українських робітників

І хоча в минулому році кількість українських робітників перевищила 1,3 мільйона, майже половина роботодавців продовжують шукати українців, бо не можуть залучити на роботу місцевих.

Протягом найближчих 20 років Польща потребуватиме 5 мільйонів робочих, щоб не відставати від економічного зростання.

Теги: Польща Україна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
сьогодні, 12:00 Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
Борис Немировський 353
Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
сьогодні, 10:01 Другая сторона войны с Россией: пропаганда Украины должна быть доступной
Володимир Шередега 592
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 1648
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 1976
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 1016
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів
 21 січня , 12:23
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
Євросоюз продовжує санкції проти Росії, – журналіст
 сьогодні , 11:55
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук