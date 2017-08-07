Богослужіння мовою жестів проводять у Львові

Для людей з вадами слуху у Львові запровадили літургії із сурдоперекладом. Щонеділі такі служби відправляють у Храмі всіх святих.

Літургії із сурдоперекладом у Львові відбуваються вже декілька років на прохання вірян із вадами слуху. Спільноту відвідують переважно люди старшого віку, які можуть повноцінно відчути атмосферу літургії. Читайте також: Все необхідне для іудея, – перша в Україні синагога на колесах відправилась "в тур" Заохочуватимуть до церкви і діток. Вже з вересня в місцевій школі-інтернаті для глухих дітей проводитимуть катехизацію. Як відбуваються літургії із сурдоперекладом – дивіться в сюжеті.

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