Бойовики думали, що завербували маріупольця, а він здав їх СБУ

У квітні бойовики затримали на пункті пропуску жителя Маріуполя та його 78-річного діда. Терористи катували чоловіка та чинили на нього психологічний тиск.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Тільки після того, як один із затриманих на камеру погодився співпрацювати, їх відпустили.

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Через деякий час після повернення у Маріуполь, чоловік отримав завдання від бойовиків – нанести емблему батальйону "Азов" разом з нацистською символікою на пам'ятник "жертвам фашизму" у Маріуполі.

Однак, виконувати завдання маріуполець і не думав, та відразу звернувся до СБУ.

Маріуполець здав бойовиків СБУ