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Бойовики просто намагаються зрівняти позицію українців під Авдіївкою з землею, – журналіст

18:59, сьогодні 180 Читать новость на русском

Найгарячішою точкою війни на Донбасі і надалі залишається Авдіївка. Околиці міста бойовики обстрілюють з важкої зброї. Терористи стріляють з танку по шахті Бутівка.

Як передає кореспондент 24 Каналу Роман Пагулич, бойовик намагаються зрівняти з землею деякі позиції українських військових під Авдіївкою. Зокрема дістається шахті Бутівка. Декілька днів тому тут через вогонь з танків терористи завалили ствол шахти, де завжди майорів український прапор. Сьогодні терористи продовжують бити по цій позиції, намагаються завалити повністю усю конструкцію.

Також "прилітає" постійно по "промці". Гатять терористи з усього – танків, мінометів, артилерії.

Загострення розпочалося після заходження так званого "гуманітарного конвою" з Росії.

Бойовики не припиняли активний вогонь по позиціям військових усю ніч. Лише невелику перерву зробили на обід з 12:00 до 15:00. Але після цього знову розпочалась артилерійська канонада, в тому числі з використанням БМ-21 "Град". Терористи зосередили весь всій вогонь по позиціях військових, і інформації про те, що снаряди падали по житловим кварталам немає.

Читайте також: Канонада артилерії: як "звучить" ранок в Авдіївці

Проте у місцевого населення теж є своя проблема – відсутність води. За інформацією місцевих чиновників, води залишилося лише на одну подачу сьогодні увечері, адже вода у Авдіївці подається за графіком.

На завтра скликана нарада, щоб вирішити, що робити у місті під час відсутності постійного водопостачання.

Проблема з водою – це необхідність ремонту Донецької фільтрувальної станції. Вона знаходить у так званій "сірій зоні" між позиціями українських військових та бойовиків. Терористи її постійно обстрілюють, в тому числі з танків. Окрім того, підходи до станції заміновані протипіхотними мінами, тож робітники, які могли б здійснити ремонт, підійти туди не можуть, російська сторона жодних гарантій безпеки не надає. А для ремонту необхідно мінімум три дні.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Війна на Донбасі Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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