Бойовики "відіжмуть" в Ахметова кілька важливих заводів

Окупанти назвали підприємства вугледобувної промисловості, які відберуть через блокаду.

Бойовики "ЛНР" назвали три заводи, у які з 1 березня збираються ввести "тимчасову адміністрацію". Про це пишуть ЗМІ терористів.

Усі підприємства зареєстровані на вільній території України. Мова йде про фірми, які належать олігархові Рінату Ахметову: ПАТ "Краснодонвугілля", ТОВ ДТЕК "Ровенькиантрацит" і ТОВ ДТЕК "Свердловантрацит".

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