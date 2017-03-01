Бразильські таємниці буремного Донбасу

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – шокуюча історія іноземного найманця, який приїхав воювати на Донбас заради грошей і адреналіну.

На боці бойовиків на Донбасі воюють чимало іноземців. Вони їдуть на українську землю з усіх куточків землі. І більшість з них не надто переймаються, в кого стріляти. Головне – драйв, жага крові і гроші.

Одного з таких найманців наприкінці 2016 року затримала Служба безпеки України. За цією справою уже навіть винесли судовий вирок першої інстанції. Але кримінальна справа із зізнанням бойовика має всі шанси трансформуватися у міжнародно-політичне шоу.

Як працює система вербування до лав бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР" та хто в Києві допомагає злочинцям уникнути покарання – дивіться у резонансному розслідуванні.