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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Бразильські таємниці буремного Донбасу

ЦРУ 08:21, сьогодні 156 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – шокуюча історія іноземного найманця, який приїхав воювати на Донбас заради грошей і адреналіну.

На боці бойовиків на Донбасі воюють чимало іноземців. Вони їдуть на українську землю з усіх куточків землі. І більшість з них не надто переймаються, в кого стріляти. Головне – драйв, жага крові і гроші.

Одного з таких найманців наприкінці 2016 року затримала Служба безпеки України. За цією справою уже навіть винесли судовий вирок першої інстанції. Але кримінальна справа із зізнанням бойовика має всі шанси трансформуватися у міжнародно-політичне шоу.

Як працює система вербування до лав бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР" та хто в Києві допомагає злочинцям уникнути покарання – дивіться у резонансному розслідуванні.

Теги: Війна на Донбасі Кримінал ЦРУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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