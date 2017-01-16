Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль

2016 рік закріпив лідерські позиції бренду Renault в Україні. Нове покоління автомобілів Renault, широкий модельний ряд, конкурентні ціни, власна програма кредитування Renault Finance і кваліфікована дилерська мережа допомогли утримати успіх на автомобільному ринку.

Успіх компанії Renault в 2016 році був досягнутий завдяки гнучкому підходу в управлінні бізнесом, високій якості продуктів Renault і професійній дилерській мережі.

Лідер автомобільного ринку

За результатами* 12 місяців 2016 року бренд Renault:

· №1 на ринку легкових і комерційних автомобілів (з часткою ринку 10,9%). В 2016 р. компанія Renault в Україні реалізувала 8036 а/м, що на 2860 а/м більше показника 2015 р.

· Моделі Renault Logan і Renault Duster – в трійці бестселерів в автомобільному рейтингу.

· №1 в комерційному сегменті (з часткою ринку 23%).

· Модель Renault Dokker №1 в сегменті комерційних авто.

· №1 в корпоративному сегменті.

Нове покоління Renault

Дні відкритих дверей, спеціально організовані тест-драйви, участь у виставках і форумах, запуски лімітованих версій, нестандартні акції, різноманітні заходи і вигідні пропозиції знайомили клієнтів з широким модельним рядом автомобілів Renault по всій Україні.

У 2016 році компанія Renault в Україні зосередила свої зусилля на декількох напрямках, основним з яких став фокус на просуванні модельного ряду кросоверів Renault.

У 2016 році компанія вивела на український ринок 3 нові моделі – Renault Captur, Kadjar і Megane.

У січні почалися продажі нової моделі Renault Captur. Ця модель втілила нову тенденцію міського автомобіля, об'єднавши характеристики яскравого кросовера, функціонального мінівена, а також компактного і динамічного хетчбека. У новій моделі дизайн, функціональність і комфорт поєднуються з високим рівнем безпеки.

У вересні було презентовано нову модель Renault Kadjar. Підтримавши новий тренд – внутрішній туризм – спільно з агентством Havas Ukraine була розроблена кампанія "Рушай за покликом життя!". Грандіозний фотопроект, віртуальна гра, брендовані кард-борди, додаток з панорамним зображенням красивих місць і пам'яток, спецпроект про подорож "Пізнавай Україну з Renault Kadjar" в журналі "Вокруг света", фотовиставки у всіх дилерських центрах Renault дали можливість відкрити і побачити Україну з нового боку. За кампанію з просування на ринок нової моделі Kadjar Renault в Україні отримала бронзову нагороду EFFIE AWARDS в категорії "Брендований контент".

Восени 2016 року також стартували продажі нового покоління популярного хетчбека Renault Megane. Цей автомобіль втілив hightech риси в дизайні і технологіях, які пропонують унікальну можливість підлаштовувати автомобіль під свій стиль і настрій.

Протягом 2016 р. було продано 618 автомобільних новинок Renault: 406 Captur, 147 Kadjar, 65 Megane хетчбек.

Цього року нове покоління Renault змагається в конкурсі "Автомобіль року в Україні":

Renault Megane – серед претендентів на перемогу в категорії "Компактний і середній клас". Renault Captur – серед претендентів на перемогу в категорії "Малий кросовер". Renault Kadjar – серед претендентів на перемогу в категорії "Компактний кросовер".

Головним призом акції є популярна модель Renault Sandero Stepway.

Компанія Renault в Україні продовжила партнерство з одним із найвідоміших українських футбольних клубів – "Динамо" Київ на сезон ігор 2016/2017 р. "Футбол – командна гра, яка близька за духом нашому колективу. Саме завдяки спільним злагодженим зусиллям ми, як команда, досягли видатних результатів", – відзначила Яна Міненко, голова правління "Рено Україна".

Прагнучи бути ближче до клієнтів, компанія Renault в Україні впровадила програму лояльності для постгарантійного парку автомобілів "Вік має значення", а також реалізувала серію соціальних проектів: шкільний глобальний проект "Ваші ідеї ˗ ваші ініціативи", а також проекти по сортуванню сміття, збору книг, речей і взуття.

Renault Finance

Компанія Renault в Україні займає лідируючі позиції також завдяки власній кредитній програмі Renault Finance, яка була запущена в 2007 р. З того часу більше 20 тис. клієнтів скористалися вигідними умовами цієї пропозиції.

Привабливі умови пропозиції "Максимально вигідне КАСКО" дозволяють при придбанні нового автомобіля Renault за готівковий розрахунок (не під заставу) оформити максимально вигідну програму страхування КАСКО з тарифом 3,9% від вартості автомобіля при франшизі 0,5%. При цьому страховий платіж можна розбити на 4 внески. Програма діє при купівлі автомобілів Renault наступних моделей**: Fluence, Megane, Captur, Kadjar, Koleos.

Успіхи компанії Renault в Україні

За версією тижневика "Фокус"*** Яна Міненко, названа однією з 3-х кращих топ-менеджерів автомобільного ринку України. Висока оцінка роботи від колег, партнерів і експертів підтверджує результативність обраної стратегії по завоюванню та утриманню позицій на українському авторинку.

"2016 рік на автомобільному ринку України був непростим, але в той же час дуже активним і цікавим. Завдяки новому модельному ряду, використанню всіх можливостей і командній роботі вдалося завоювати лідерство на автомобільному ринку другий рік поспіль, що є найважливішим досягненням для компанії Renault в Україні", – відзначила Яна Міненко.

*Дані Аuto-Consulting за 2016 рік.

**Перелік моделей та умови можуть змінюватися.

***№ 21 (481) від 27.05.2016.