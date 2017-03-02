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БЛОКАДА НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Британські вчені наткнулись на сенсаційну знахідку

13:25, сьогодні 215 Читать новость на русском
Мікроскоп
Мікроскоп / dt.ua

Незважаючи на те, що досі не встановлено, де і коли почалося життя на Землі, британські вчені наткнулися на сенсаційну знахідку – найдревніші докази життя на планеті.

Під час експедиції в Квебеку британські науковці знайшли структури, які можуть бути найдревнішими скам'янілостями живих організмів. Про це повідомили у найпрестижнішому науковому журналі Nature.

За словами вчених, неймовірній знахідці може бути 4,28 мільярда років. Скам'янілості являють собою маленькі ниткоподібні структури, трубочки і опуклості у породах найдавнішої скали Канади.

Метью Додд, який працює над відкриттям в Університетському коледжі Лондона, повідомив, що знахідка може відкрити зовсім інше бачення на теорію походження життя на Землі.

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Наразі науковці досліджують знахідку та працюють над доведенням факту її віку.

Нагадаємо, що до цього часу дослідники зафіксували найдавніші докази життя на планеті у скелях Західної Австралії. Якщо британські вчені наведуть переконливі докази давності знайдених бактерій, це може стати революційним відкриттям у науці.

Теги: наука Канада Великобританія
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