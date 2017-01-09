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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Через проблеми Таїланд хоче відмовитись від українських танків

19:45, сьогодні 6935 Читать новость на русском
Україна має час до жовтня
Україна має час до жовтня / Фото з відкритих джерел

Таїланд може відмовитись від українських танків "Оплот". Справа в тому, що Україна має проблеми із своєчасним постачанням цих танків для потреб армії Таїланду.

Про це заявив командувач збройними силами країни Чалермчаі Сіттісат, пише таїландська газета Bangkok Post.

Міноборони країни вже пригледіли заміну українським "Оплотам" – це китайські танки VT-4. Армія країни вже підписала контракт на поставку 28 таких машин.

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За словами командувача, проблема з постачанням виникла в зв'язку зі "складною внутрішньополітичною ситуацією в Україні". При цьому він додав, що Київ має шанс виконати контракт, якщо всі передбачені договором 49 танків надійдуть в Таїланд до жовтня 2017 року.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна змогла відвантажити у Таїланді 25 вітчизняних танків "Оплот".

Теги: Україна Таїланд Зброя
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