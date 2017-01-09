Через проблеми Таїланд хоче відмовитись від українських танків

Україна має час до жовтня / Фото з відкритих джерел

Таїланд може відмовитись від українських танків "Оплот". Справа в тому, що Україна має проблеми із своєчасним постачанням цих танків для потреб армії Таїланду.

Про це заявив командувач збройними силами країни Чалермчаі Сіттісат, пише таїландська газета Bangkok Post. Міноборони країни вже пригледіли заміну українським "Оплотам" – це китайські танки VT-4. Армія країни вже підписала контракт на поставку 28 таких машин. Дивіться також: Українські гіганти. Найпотужніші вітчизняні броньовики 2016 року За словами командувача, проблема з постачанням виникла в зв'язку зі "складною внутрішньополітичною ситуацією в Україні". При цьому він додав, що Київ має шанс виконати контракт, якщо всі передбачені договором 49 танків надійдуть в Таїланд до жовтня 2017 року. Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна змогла відвантажити у Таїланді 25 вітчизняних танків "Оплот".

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