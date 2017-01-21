Через рік школи стануть профільними: 9 предметів з 22

Обговорення нової програми триватиме до кінця місяця. Зміни запустити планують з наступного року.

Валерій уже одинадцятикласник, і має серйозні плани на майбутнє. Мріє стати істориком. Своєму захопленню хлопець приділяє весь вільний час

За сусідньою партою – Валерія, майбутній економіст. Щоб добре підготуватись до вступу – щотижня займається з трьома репетиторами. Такі різні, але вчаться за однією програмою. Освітяни впевнені, що універсальний навчальний план не для випускників. Тож старша школа має бути профільною.

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Обов'язкових предметів стане менше – з 22 перелік скоротять до 9. Це українська та іноземна мови, література, історія України та всесвітня історія, математика, людина і суспільство, людина і природа, фізична культура та захист вітчизни.

Інші предмети з розкладу не зникнуть. Зміниться лише кількість годин їх вивчення. Залежатиме це від того, яку саме спеціалізацію обере учень. Наприклад, проблем з точними і природничими науками у профільних класах не буде. Однак вивчення цих дисциплін зведуть до мінімуму для гуманітаріїв.

У школах до змін готові, але є запитання. Зокрема у вчителів. Адже їхня і так невелика зарплатня напряму залежить від кількості уроків. Цікавлять і підручники. З ними в Україні й так проблема. А тепер треба буде розробити по 2 варіанти – загальний та поглиблений.

Обговорення нової програми триватиме до кінця місяця. У міністерстві освіти обіцяють, до того часу всі нюанси будуть вирішені, підручники надруковані.

Батьки, чиї діти підуть до реформованої старшої школи, по-різному реагують на нововведення. Чиновники зізнаються, що найскладніше реформу буде реалізувати у сільських школах. Адже кількість учнів та вчителів там менша від загальноосвітніх міських закладів.