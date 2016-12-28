Четверо людей померли від ускладнень після грипу на Львівщині

На Львівщині від ускладнень після грипу померли чотири людини.

Серед них 4-річний хлопчик та 55-річна жінка.

Як повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі, у їхніх аналізах виявили вірус сезонного грипу А.

Підтверджень грипу А у нас уже є 4 випадки, тобто попередній тиждень і у цьому тижні вже було 2 випадки. У них були ускладнення, супутня патологія - цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, хвороба нирок, обмінні порушення. Тобто група ризику є найбільш сприятливою і вразливою,

– розповіла заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олександра Коструба.

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До слова, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений у 21 області України та в Києві.