Чи подорожчають товари і послуги восени: думка експерта

Восени, швидше за все, ріст цін відновиться. Зокрема, анонсоване на цей період підвищення цін на енергоносії спровокує черговий виток інфляції. Це спричинить подорожчання багатьох груп товарів і послуг. Тому українцям доведеться знову переглядати структуру свого споживання.

Таку думку сайту "24" висловив економічний експерт Андрій Новак.

Як зауважує експерт, дефляція, яку ми спостерігаємо в липні і серпні – традиційна щорічна тенденція. Це, говорить Новак, результат сезону відпусток, громадяни здають валютні заощадження, щоб поїхати на відпочинок. А більшість людей зараз відпочиває в Україні, тому і йде незначне зміцнення гривні щодо долара. Якщо до цього додати сезонний фактор, в результаті отримаємо нульову інфляцію або дефляцію.

Але восени, на переконання економіста, швидше за все, інфляція відновиться. Сукупна інфляція за перше півріччя 2017 року склала 15,6%, хоча НБУ сподівається, що на кінець року вона знизиться до 9,1%.

Є великі сумніви, що інфляція до кінця 2017 року буде 9,1%. Адже уряд анонсував чергове підвищення цін на енергоносії – для промисловості на 3-4%, а для населення – на 19%. Це спровокує черговий виток інфляції. Енергоносії – обов’язковий елемент собівартості будь-якої продукції, товарів, послуг ЖКГ і транспортних послуг. Буде добре, якщо ми впишемося до кінця року в показник інфляції 20%,

– зазначає Андрій Новак.

Тому, за словами економічного експерта, варто очікувати подорожчання низки продуктів харчування: м’яса і молочних товарів. Хоча, зауважує Новак, основне підвищення на м’ясну групу відбулося на початку літа, ціна залежатиме від завершення аграрного маркетингового року. Тобто – скільки і якої аграрної продукції піде на експорт, а скільки залишиться на внутрішньому ринку.

Підвищення цін на продукцію з м’яса відбулося через те, що зріс експорт. Те саме стосується і молочної продукції. Тут ціна залежить від експорту сухого молока, який зростає, а от виробництво – ні. На внутрішньому ринку продукції менше, але попит залишається високим. Тому зростає ціна на м'ясо і "молочку". Отже, українцям доведеться знову переглядати структуру свого споживання, оскільки на продукти харчування залишиться менше через подорожчання ЖКГ-послуг і транспортних послуг,

– підкреслив Андрій Новак.

Нагадаємо, в Національному банку України після відчутного росту цін у червні, особливо на продукти харчування, прогнозують дефляцію, тобто зниження цін, за підсумками липня-серпня цього року.