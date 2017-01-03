Чи змінюється щось після розслідування журналістів: історії зради і перемоги

Чимало журналістських розслідувань викрили чимало корупційних схем в Україні. Однак незначна їх кількість мала відчутний результат. Та є і такі справи, де саме завдяки журналістському втручанню довелося все вирішити.

#Зрада. Напад на журналістів "Наших грошей"

Напад та пограбування, яке вчинив родич заступника міністра внутрішніх справ. Розслідування з усіма відомими перейшло у Новий рік. І результати там нульові.

Весна 2015 року, село Лісники поблизу Києва. Будинок дочки заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря Оксани. Журналісти "Наших грошей" готують сюжет про маєток родини посадовця, намагаються поспілкуватися із власниками будинку. Ті погрожують розправою. Реєстратор автівки знімальної групи зафіксував перший напад. За декілька годин цей самий чоловік повернуться з двома помічниками. Вони вдеруться в редакційне авто, поб’ють оператора, відберуть камеру та видеруть з автівки відеореєстратор.

Напад одразу зафіксують у поліції. Однак за два тижні слідство не зробить ані кроку. Особи нападників встановлять самі журналісти програми. Головний серед грабіжників – Олег Поліщук, зять заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Допомагав Поліщуку директор його фірми Сергій Гаврилко. Журналісти "Наших грошей" встановили нападників за тиждень, МВС їх шукає і досі.

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За кілька днів після нападу історія сягає висот абсурду. Родина Чеботаря пише заяву до поліції на знімальну групу.

Тим часом парламентські комітети з протидії корупції та свободи слова вимагають провести розслідування щодо нападу. Міністр Аваков та його заступник Чеботар перед депутатами так і не з’явились.

Прокуратура вже понад рік розслідує напад, який стався під будинком тодішнього заступника міністра МВС. Скоїв напад зять мвс-ника, і нападник зафіксований на відео. Жодному фігуранту, імена яких було названо одразу, дозі не вручили навіть повідомлення про підозру.

#Перемога. Звільнення прокурора через розслідування

Після сюжету "Наших грошей" прокуратура "втратила" співробітника. Навесні журналістка Леся Іванова проводила екскурсію дуже закритим котедж ним містечком, вкрай сумнівно побудованим з точки зору закону. При чому населення його охоронці закону.

15 років тому на місці фешенебельного містечка в Конча-Заспі був оздоровчий табір заводу "Київгума". Завод цей табір продав, новий власник взявся за реконструкцію. Табір викупили, однак 9 гектарів рекреаційної землі під ними належали місту. У 2003 році фірма Сергія Шевченка оформила землю в оренду для обслуговування дитячого оздоровчого табору. Табір забудовник офіційно перероблював у дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу. Розробив проект, погодив у КМДА, отримав дозвіл на будівництво. І збудував. Котеджне містечко. Яке вийшло ще й вдвічі більше за орендовану ділянку. Адже парканом обгороджено ще й прилеглі 8 гектарів лісу. От тільки за документами це й не котеджне містчеко.

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Єдиний на території будинок із окремим приватним озером записаний на Дарію Черновську – це дочка екс-прокурора Києва Анатолія Мельника, який усе життя служив у прокуратурах, в тому числі був заступником Пшонки. Після краху Януковича звільнився за власним бажанням.

Чоловік Дарії – Ігор Черновський. Прокурор. У Печерському районі столиці. Будь яка подорож з Instagram Дарії дорожча за річний дохід її чоловіка, у якого лише 60 тисяч гривень річного доходу, ніякої нерухомості і ні копійки на рахунках.

Родина Мельника тут не єдині правоохоронці. Сусідом екс-прокурора виявився його ж заступник по Київській прокуратурі В’ячеслав Трунов. Будинок на 360 квадратів оформлений на його дружину Нелю.

Є тут і представники Феміди, і МВС.

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В той же час забудовник хоче змінити вид використання землі та дозволити її для будівництва. Під вже, фактично, збудованими будинками. Саму землю пропонують розкроїти, а ділянки під будинками передати у власність мешканців містечка. Безоплатно приватизувати хочуть 1,7477 гектарів. Тобто у разі приватизації, Київ подарує мешканцям містечка земельний актив на суму близько 37 мільйонів гривень.

Спосіб життя прокурора Черновського виявився настільки "відповідним" прокурору, що набув чималого розголосу. Тож Черновський звільнився з прокуратури, тож під нагляд НАБУ, скоріш за все, не потрапить. Як і його тесть Анатолій Мельник.