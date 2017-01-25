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Чому і на скільки подорожчали подорожі для українців

Економіка України 07:31, сьогодні 91 Читать новость на русском

Туристичний ринок відреагував на знецінення гривні на початку року.

Вартість турів, яка напряму залежить від курсу іноземних валют, довелося підняти на 5-10%. Втім, за словами експертів, це не налякало мандрівників.

За прогнозами економістів, українська гривня зміцниться навесні. Відповідно, витрати мандрівників скоротяться. Це сприятиме зростанню туристичного ринку, який і торік демонстрував позитивну динаміку.

За минулий рік у нас достатньо суттєво зросли масові напрямки за рахунок зменшення вартості на послуги, за рахунок зменшення основної цінової, можна сказати, ланки. Це ланцюг від найдешевших до середніх турів. Тобто це пропозиції від 200-250 доларів за людину на тиждень перебування – до 350-400 доларів,
– розповів експерт туристичного ринку Олександр Новіковський.

Зростання попиту на подорожі пов'язано також із появою в Україні нових авіаперевізників, які пропонують більш дешеві послуги. Крім того, лоукости щороку розширюють географію подорожей. Відтак, за невеликі кошти, українці можуть літати прямими рейсами у дедалі більшу кількість країн.

Традиційно, у виборі відпочинку наші туристи віддають перевагу країнам із лояльним візовим режимом. Найпопулярнішими залишаються курорти Туреччини, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Теги: гроші Економіка України Подорожі
Джерело: 24 Канал
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