Чому в українських бібліотеках бракує сучасної літератури

В переважній більшості – 95% книжок в українських бібліотеках– це старі видання. А от охочих читати не зменшилось, тільки немає що.

Люсьєна Шум одна з тих, хто мало не найкраще знається на реаліях українських бібліотек. Вона разом з іншими небайдужими створили благодійний фонд, який дарує книгарням нову літературу. Сьогоднішні читальні, це пережитки минулого, каже вона. Вони потребують змін.

Де сучасні комп’ютери, екрани, на яких можна подивитись кіно, передачі? В бібліотеках, має проводитись різні заходи, гуртки, заходи з реабілітації психологічної,

– розповіла голова благодійного фонду "Бібліотечна країна" Люсьєна Шум.

Сховища макулатури, таке визначення українським бібліотекам дають сучасні видавці. Розповідають, понад 90% коштів, які виділяються на галузь, йдуть на зарплатню працівникам та закупівлю неякісної літератури, яка не цікава читачам, але набагато дешевша.

От наприклад, книжка Генрі Форда, вона є в кожні американській бібліотеці, в кожній, є в майже кожній російській бібліотеці, так у наших ворогів. А в українських бібліотеках немає. Ми готові були за собівартість надрукувати 20 тисяч примірників для бібліотек. Нікому це не цікаво, тому що всім цікавий процес засвоєння коштів,

– обурився директор видавництва "Наш формат" Владислав Кириченко.

Всього в Україні 15 тисяч бібліотек. Всі вони підпорядковані органам місцевого самоврядування. І наповнення їхніх фондів залежить від того скільки коштів виділить місцевий бюджет.

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Є, щоправда, і державні програми, які закуповують україномовні книги в бібліотеки. До прикладу, минулого року було виділено 40 мільйонів гривень. Та це мізер від загальної потреби.