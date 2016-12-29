Чотири дитини загинуло під час пожежі у житловому будинку у Києві

Четверо дітей від 4 до 11 років загинули у пожежі на Русаніських садах у Києві. Ще одна 12-літня дитина госпіталізована.

Як повідомили у ДСНС, загорання сталося в двохповерховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження. До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу двом дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками. Читайте також: Як свято не перетворити на лихо: головні протипожежні правила на Новий рік

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter