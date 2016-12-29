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Чотири дитини загинуло під час пожежі у житловому будинку у Києві

15:40, сьогодні 39 Читать новость на русском
Наслідки пожежі
Наслідки пожежі / ДСНС

Четверо дітей від 4 до 11 років загинули у пожежі на Русаніських садах у Києві. Ще одна 12-літня дитина госпіталізована.

Як повідомили у ДСНС, загорання сталося в двохповерховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв. м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження.

До прибуття підрозділів ДСНС медики надали допомогу двом дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 12-річну дівчинку з опіками.

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Теги: Київ Пожежа ДСНС Жертви
Джерело: 24 Канал
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