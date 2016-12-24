Де реабілітовуватися бійцям з ампутацією кінцівок

В Ірпінському військовому шпиталі відкрили перше в Україні відділення реабілітації для бійців, які втратили на війні кінцівки.

На створення відділення пішло дев'ять місяців. Робилося все коштом благодійників, а ремонт проводили самі ж військові. Фактично занедбане відділення в Ірпінському шпиталі перетворили на новий реабілітаційний центр для бійців.

В кожній палаті є нові меблі, телевізор та окремий санвузол, спеціально адаптований для бійців на візках. Також є зали лікувальної фізкультури.

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В реабілітаційному відділенні бійців не тільки готуватимуть до протезування. Їм надаватимуть повну допомогу: від юридично-правової до соціально-психологічної. Служба ветеранів АТО у центрі працюватиме цілодобово.

Нині в Україні більше 400 військових з ампутацією кінцівок. Проходити реабілітацію в Ірпінському шпиталі зможуть бійці з усіх силових структур та навіть добровольці. Одночасно у відділені прийматимуть десять чоловік. Перші пацієнти прибудуть вже в понеділок, 26 грудня.

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