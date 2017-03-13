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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Десятки людей прийшли підтримати блокаду: що зараз відбувається на Майдані

21:17, сьогодні 7573 Читать новость на русском
Люди прийшли на Майдан підтримати блокувальників
Люди прийшли на Майдан підтримати блокувальників / Кадр з відео

Ввечері 13 березня чимало людей прийшло на Майдан Незалежності у Києві, щоб висловити свою підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами на Донбасі.

За тим, що зараз відбувається в центрі Києва пропонуємо стежити в онлайн-трансляції.

У понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм. У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.

Депутати та активісти закликали небайдужих прийти ввечері на Майдан Незалежності, щоб підтримати ветеранів АТО, що беруть участь у блокаді.

Теги: Київ Блокада Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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