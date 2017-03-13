Десятки людей прийшли підтримати блокаду: що зараз відбувається на Майдані

Ввечері 13 березня чимало людей прийшло на Майдан Незалежності у Києві, щоб висловити свою підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами на Донбасі.

За тим, що зараз відбувається в центрі Києва пропонуємо стежити в онлайн-трансляції.

У понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм. У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.



Депутати та активісти закликали небайдужих прийти ввечері на Майдан Незалежності, щоб підтримати ветеранів АТО, що беруть участь у блокаді.