Діряві стіни, бруд та холод: 5-річний хлопчик на Львівщині живе в нелюдських умовах

На Львівщині в селі Торгів в нелюдських умовах живе 5-річна дитина.

У хаті холодніше, аніж на дворі, а в старих стінах дуже багато дирок. Однак найбільше вражають гори брудного одягу та антисанітарія. В таких умовах живе сім'я 5-тирічного хлопчика.

Батьки хлопчика безробітні, а у сім'ї ще четверо дітей, однак найстарша донька живе у Львові, а двох хлопців раніше забрали в інтернат. В поліції заявляють, що батьки навіть не цікавляться долею своїх інших дітей.

Хлопчика з народженняприхистила сусідка. Каже, що доглядає його, бо в рідній хаті дитині не завжди навіть є що поїсти. Незважаючи на такі умови, у своїх 5 років хлопчик дуже комунікабельний, любить казки і малювання.

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Сусідка каже, що всиновити хлопця сама не може через свій немолодий вік. Однак жінка готова дбати про дитину до шести років. Тоді Ігор зможе піти в інтернат, в якому вчаться його старші брати.

У соцслужбі запевняють, що тримали сім'ю на контролі. Однак цікаво, що у вересні минулого року сільська рада склала акт про те, що умови життя задовільні.

Комісія, яка й вирішить подальшу долю дитини збереться наступного тижня. Чиновники уже попередили, що малого заберуть. Його мама відповідну згоду на це підписала.