Для тих, кого негода застала на вулиці: як працюють пункти обігріву
16:18, сьогодні 64 Читать новость на русском
В Україні відкрили понад три з половиною тисячі пунктів обігріву, лише в столиці таких діє 30.
У пункті обігріву є й теплі речі, ковдри, гарячий чай та медикаменти. Волонтери "Червоного хреста" обіцяють влаштувати чергування у таких пунктах.
В міській раді запевняють, третина пунктів обігріву працюватиме цілодобово.
Більше про те як працюють пункти обігріву в Києві – дивіться у відеосюжеті.
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Джерело: 24 Канал
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