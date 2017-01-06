Для тих, кого негода застала на вулиці: як працюють пункти обігріву

В Україні відкрили понад три з половиною тисячі пунктів обігріву, лише в столиці таких діє 30.

У пункті обігріву є й теплі речі, ковдри, гарячий чай та медикаменти. Волонтери "Червоного хреста" обіцяють влаштувати чергування у таких пунктах. В міській раді запевняють, третина пунктів обігріву працюватиме цілодобово. Більше про те як працюють пункти обігріву в Києві – дивіться у відеосюжеті. Читайте також: Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати

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