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Два роки "Prozorro": за що система отримала світове визнання

13:32, сьогодні 29 Читать новость на русском

16 мільярдів державних гривень вдалося зекономити завдяки цій системі впродовж двох років. Саме її називають одним із головним досягнень у боротьбі з корупцією.

Максим Нефьодов – головний розробник та батько системи "ProZorro". І по сумісництву заступник міністра економіки. Саме йому вдалося покращити ситуацію в українських держзакупівлях.

Я не думаю, що хтось може сказати, яка правильна ціна на яблука в Чернівецькій області, чи по якій ціні мають закуповувати туалетний папір в Харкові. Головне, що нам вдалося зробити – це перевести усі держзакупівлі в електронний формат,
– заявив розробник системи "prozorro" Максим Нефьодов.

Раніше кожен, хто брав участь в тендерах мав зібрати купу документів та довідок. Тепер все це роблять онлайн, учасники торгуються і система сама обирає найдешевший варіант.

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Публічні закупівлі через "ProZorro" – це мільярди гривен. Однак, можливість оминути систему все ж таки є. Дрібні закупівлі можна здійснювати без тендерів. І нечисті на руку чиновники на цьому заробляють.

Закупівля товарів та послуг до 200 тисяч гривень та закупівля робіт до півтора мільйонів гривень може відбуватися без конкурсів. Чиновник на власний розсуд обирає підприємця і підписує з ним контракт, сам визначає ціну і умови у цьому контракті,
– сказав експерт Гліб Канаєвський.

Такі закупівлі називають допороговими. Пляшку води, упаковку ліків чи порошку замовляти через тендер та чекати 45 днів – це абсурд, вважають в Міністерстві економіки. Хоча, так званий поріг в відомстві не проти знизити.

Ми шукаємо компроміси у цій сфері і вже півтора роки відпрацьовуємо спрощення до порогової процедури закупівлі, якою користується 50% усіх замовників,
– заявив розробник системи "prozorro" Максим Нефьодов.

Теги: Україна Міністерство економічного розвитку і торгівлі ProZorro
Джерело: 24 Канал
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