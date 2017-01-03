Економіст розповів, що "битиме" по гривні у 2017-му

Одним з найбільших тягарів для національної валюти є серйозна потреба у зовнішньому фінансуванні.

Таку думку висловив журналістам економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

До кінця наступного року ми ставимо прогнозний курс 30 (гривень за долар — "24"),

— сказав економіст.

Він пояснив, що такий прогноз базується на тому, що в України є потреба мінімального зовнішнього фінансування у 5 мільярдів доларів. І якщо їх не вдасться отримати, є підстави припускати, що Національний банк піде на свідоме зменшення золотовалютних резервів. І тоді вже буде змінено прогноз по резервах.

Нагадаємо, на початку року очікують курс в межах 27,5-28,3 гривень за долар на готівковому ринку.