Екс-директор компанії "Міранда" дав перші коментарі стосовно обшуків

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Слідчі дії тривали понад 6 годин. Екс-директор компанії "Міранда", яка займалась розробкою програмного забезпечення для е-декларування, заявив, що з його квартири вилучили флешки.
Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Працівники фіскальної служби та СБУ дуже довго шукали документацію, пов'язану з діяльністю компанії.
Екс-керівник компанії "Міранда" Юрій Новиков зазначив, що звільнився ще в квітні 2017 року через тиск на нього та його підлеглих. Звинувачення Юрія Луценка щодо розкрадання коштів, передбачених для створення сайту е-декларацій, чоловік вважає безпідставними.
Естонська компанія здається їм (правоохоронцям) фіктивною, хоча вона залучалась і в попередніх контрактах. Всі роботи здані, жодних зауважень не було,
– заявив Юрій Новиков.
Наразі відомо, що 31 травня в Солом'янському райсуді Києва Олександр Бобровник розгляне справу компанії "Міранда".
Нагадаємо, що з 8 години ранку в офісі компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларування, та в квартирі екс-керівника Юрія Новикова правоохоронці проводили обшуки.
Юрій Новиков підозрюється в ухиленні від сплати податків і внесення неправдивих даних в офіційну документацію.
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