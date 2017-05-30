Екс-директор компанії "Міранда" дав перші коментарі стосовно обшуків

Слідчі дії тривали понад 6 годин. Екс-директор компанії "Міранда", яка займалась розробкою програмного забезпечення для е-декларування, заявив, що з його квартири вилучили флешки.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Працівники фіскальної служби та СБУ дуже довго шукали документацію, пов'язану з діяльністю компанії.

Екс-керівник компанії "Міранда" Юрій Новиков зазначив, що звільнився ще в квітні 2017 року через тиск на нього та його підлеглих. Звинувачення Юрія Луценка щодо розкрадання коштів, передбачених для створення сайту е-декларацій, чоловік вважає безпідставними.

Естонська компанія здається їм (правоохоронцям) фіктивною, хоча вона залучалась і в попередніх контрактах. Всі роботи здані, жодних зауважень не було,

– заявив Юрій Новиков.

Наразі відомо, що 31 травня в Солом'янському райсуді Києва Олександр Бобровник розгляне справу компанії "Міранда".

Нагадаємо, що з 8 години ранку в офісі компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларування, та в квартирі екс-керівника Юрія Новикова правоохоронці проводили обшуки.



Юрій Новиков підозрюється в ухиленні від сплати податків і внесення неправдивих даних в офіційну документацію.