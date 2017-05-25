Екс-менеджери "Приватбанку" запускають перший в Україні мобільний клієнт-банк

Колишні топ-менеджери націоналізованого "Приватбанку" анонсували запуск мобільного клієнт-банку. Передбачається, що запуск відбудеться восени.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-директор з інформаційних технологій "Приватбанку" Дмитро Дубілет.

Так, окрім Дубілета, до запуску мобільного клієнт-банку також причетні екс-перший заступник голови банку Олег Гороховський та екс-керівник бізнесу "Платежі та перекази" цього банку Михайло Рогальський.

Читайте також: Незаконна націоналізація "Приватбанку": НБУ обурений рішенням суду

Ми оголошуємо, нарешті, про запуск карти і мобільного додатку, в які наша команда вклала весь свій досвід і всю свою душу! Запуск відбудеться восени, але попередню реєстрацію на відкриття карти ми відкриваємо вже сьогодні!,

– написав Дубілет.

Він наголосив, що найсенсаційнішим є те, що це буде перший в Україна mobile-only банк. Дубілет зазначив, що в банку не буде відділень, а для його використання буде потрібен смартфон.

Водночас Гороховський повідомив, що в додатку вже є два банки-партнери: "Універсал Банк" (входить до групи ТАС) і "Айбокс банк" (iBox, обидва – Київ).

У нас велике партнерство, яке має на увазі ІТ, маркетинг, процесинг і операційну підтримку банку, який укладає з нами договір. Ніяких відділень, черг, непривітних касирів і купи паперів,

– запевнив екс-перший заступник голови "Приватбанку".

Він зазначив, що заощаджені на утриманні відділень витрати дозволять мобільному клієнт-банку знизити вартість кредитування, нараховувати високий відсоток на залишок власних коштів і здешевити цикл "зняття/поповнення" карти.

До слова, 24 травня ГПУ повідомила, що у колишніх службових осіб "Приватбанку" і юридичних осіб, пов'язаних з банком, співробітники прокуратури проводять обшуки.