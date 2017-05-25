Екс-податківець заявив, що немає грошей для оплати застави

Сергій Шинкаренко став першим екс-високопосадовцем Державної податкової адміністрації у резонансній справі, який таки поїхав після засідання суду до СІЗО.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Хоч суддя не присудила запобіжний захід в тій мірі, яку пропонувала прокуратура, та все ж сума застави в розмірі 100 мільйонів гривень стала якорем для Сергія Шинкаренка.

Сам обвинувачений заявив, що не має стільки коштів, а максимальну заставу, яку може внести – це 1 мільйон гривень. При цьому, за свідченнями прокурорів, екс-податківець є власником понад 300 мільйонів гривень, квартири, транспорту та відпочинкового комплексу.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Наразі Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох обвинувачених: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, а колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.



Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну та екс-керівнику податкової інспекції Харкова Андрію Криволапову.



Загалом, 25 травня у Печерському районному суді проведуть 9 засідань у справі екс-податківців.