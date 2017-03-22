Експерти спрогнозували, які професії будуть мати найбільший попит

В Україні до 2025 року збільшиться попит на спеціалістів у технічній, науковій, адміністративній та освітній сфері. Більш необхідними також стануть фахівці з нерухомості, інформації та комунікації, працівники служб підтримки, а також медики.

Такі дані оприлюднили експерти інституту суспільно-економічних досліджень з посиланням на прогноз Євросоюзу. В той же час скоротиться зайнятість у секторі видобутку вугілля, сільському господарстві, лісництві і рибальстві.

Також роботодавці пропонуватимуть менше вакансій у сфері пов'язані з житлово-комунальними послугами.

Це пов’язано з тим, що будуть запроваджені інноваційні технології в сільському господарстві і не буде такої потреби у ручній робочій силі,

– зазначила представник Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанна Онуфрик.

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