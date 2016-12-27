Фінансист попередив про закриття ще 10 банків

Наступного року ще щонайменше 10 українських банків закриються. Фінустанови не зможуть знайти 30 мільярдів гривень на докапіталізацію. На її проведенні наполягає МВФ. Такий прогноз зробили економічні експерти.

Цього року ринок України залишили 16 банків. Серед них аналітики називають три фінустанови, які мали реальний небезпечний вплив на економіку – це "Хрещатик", "Фідобанк" та "Михайлівський".

Що ж стосується Привата, то, на думку екс-заступника голови НБУ Ярослава Солтиса, рятувати його треба було ще наступного року.

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Попри це націоналізація проходить спокійно та професійно. Однак, якою буде ситуація у "Приваті" в новому році, залежатиме від менеджменту – депозити повернуть усім.