Французи збирають підписи проти витрат на першу леді

Французи збирають підписи під петицію, яка б не допустила привласнення дружині президента країни офіційного статусу.

Петицію вже підписали понад 170 тисяч осіб, пише Change.org.

Якщо дружині президента нададуть офіційний статусі, із бюджету Франції будуть виділяти кошти на її утримання.

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Під час передвиборчої кампанії нинішній президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити відповідний регламент, який зміг би визначити офіційний статус дружини глави держави. Тоді він пояснював, що це могло б дозволити контролювати рівень її витрат.

Водночас автор петиції вважає несправедливим виділення бюджетних коштів на утримання першої леді Франції.

"Немає жодних причин, чому дружина глави держави може утримуватися за рахунок державних коштів. У Бріджит Макрон вже є команда з декількох співробітників, двох секретарів і двох співробітників служби безпеки. Цього достатньо", – йдеться в тексті петиції.

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Автор звернення також вказує, що питання про виділення коштів бюджету на утримання дружини Макрона має особливе значення в рамках прагнення влади країни до економії.