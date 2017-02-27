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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Генерал розповів, за яких умов відбудеться силовий розгін блокади

09:28, сьогодні 2452 Читать новость на русском
Генерал-лейтенант Юрій Аллеров
Генерал-лейтенант Юрій Аллеров / Думская

Якщо блокаду Донбасу доведеться знімати силою, то правоохоронці це зроблять. Але якщо такі заходи будуть прописані у законі.

Про це розповів керівник Нацгвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров у інтерв'ю "НВ".

На його думку, питання блокади має вирішуватися в нормативній, юридично-правовій площині. Зокрема, має бути прийняте рішення суду з деблокування.

"Ми, гвардія, поза політикою. Ми правоохоронне формування. Якщо буде законом прописано, що треба розблокувати, поліція робить відповідні заходи, і якщо її вимоги відмовляться виконувати, вже ми – як силова складова – будемо вимушені це зробити. Ми не боїмося бути крайніми. Правда, ще є пропозиція, що якщо там депутати блокують, то на противагу теж треба взяти депутатів", – зазначив він.

Читайте також: Дивно, що разом з владою України проти блокади Донбасі виступає і Росія, – експерт

Зазначимо, генерал-лейтенант Юрій Аллеров з 30 грудня 2015 року командує Національною гвардією України.

Теги: Україна Блокада Нацгвардія
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