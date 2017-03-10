Генерал-полковник літає "по-роботі" на гелікоптері: опубліковано відео

Командувача Військово-повітряних сил генерал-полковника Сергія Дроздова з Чернігова до Києва транспортували не просто елітним автомобілем, а гелікоптером.

Вертоліт приземлився прямо в центрі міста. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олексій Француз.

Як відомо, генерал-полковник перебував у Чернігові з нагоди 85 річниці з дня створення Державного науково-випробувального центру Збройних Сил.

Громадський активіст підрахував, що вертоліт витрачає близько 0,72 тонни пального на годину польоту.

Ось куди витрачаються кошти. Автомобіль, мабуть, для нищебродів. Навіть якщо і їхати від Києва до Чернігова близько 140 км. Я так розумію, що на фронті наші армійці вже забезпечені всім необхідним на 100%, якщо керівництво може собі дозволити пересування таким виглядом "службового транспорту",

– додав він.

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У коментарях такий транспорт генерал-полковника Дроздова викликав хвилю обурення.