Головна страва Нового року коштуватиме дешевше, ніж минулого року

Цьогорічна вартість салату олів’є, який став традиційним на новорічних столах, буде коштувати українцям на 4% менше, ніж минулого року та становитиме 79 гривні за порцію (близько 3 кг).

Про це йдеться у повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу.

Так, вартість салату цього року є нижчою через зниження ціни на овочі: наприклад, картопля втратила у ціні 47% та подешевшала до 3,7 гривні за кг, морква – 65% до 4 гривні за кг, цибуля – 60% до 4,30 гривні за кг.

У повідомленні вказано, що це пов’язано зі збільшенням виробництва овочів.

Також впала ціна на курячі яйця – 12% до 20,6 гривень за 10 шт.

А ціна на консервований горошок та майонез практично не змінилася.

Незначно подорожчала ковбаса до 60,4 гривні за кг та огірки мариновані до 26 гривні за банку.

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