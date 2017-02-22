Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA

У Києві пройшов Марш Гідності, в якому взяли участь понад 5 тисяч осіб. У Міністра енергетики Ігоря Насалика з’явилась молода і красива заступниця. У NASA зробили сенсаційну заяву про планети, на яких може бути життя.

Марш Гідності

22 лютого у Києві пройшов Марш Гідності – у центр столиці вийшли близько 5 тисяч людей. Акцію організували "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус Азов".

Активісти вимагали від влади припинити торговельні відносини з ОРДЛО та покращити соціальний захист населення.

Учасники маршу спробували навіть прийти колоною під стіни президента Порошенка на Банкову, однак вулиця була перекрита. Тож вони передали "привіт" Порошенкові – велику цукерку та залізничний квиток до Липецька.

Пізніше учасники маршу прийшли до будівлі Верховної Ради, де лідери націоналістичних організацій заявили про своє об'єднання та свої ультиматуми владі:

зниження тарифів на комунальні послуги;

вимога не приватизувати державні підприємства;

залишити мораторій на продаж землі;

припинити торгівлю з окупованими територіями.

Все обійшлося без провокацій.

Молода заступниця

У Кабміні з’явилась ще одна молода і красива заступниця міністра. Вона працюватиме заступницею міністра енергетики Ігоря Насалика.

27-річна Наталія Бойко курируватиме напрямок євроінтеграції, зокрема вона займатиметься співпрацею з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком, донорами. Також вона буде займатися енергетичною стратегією Міненерго.

Про молоду чиновницю поки відомо небагато. У Львові у неї є велика квартира і гараж. Окрім того вона є співвласником ще однієї квартири. А у 2016 дівчина купила позашляховика Toyota C-HR.

Заява NASA

22 лютого, 0 20:00 за київським часом в NASA анонсували важливу прес-конференцію. Чимало користувачів (жартома, а то й серйозно) припускали, що науковці зроблять заяву про позаземне життя.

І хоч інопланетян NASA таки не виявили, однак відкриття, яке зробили науковці, справді революційне. Вони виявили 7 планет подібних на Землю у системі зірки TRAPPIST-1. При цьому три планети точно перебувають у зоні життя, тож вірогідність існування життя справді є.