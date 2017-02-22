23:17
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 22:00: Революційне відкриття
Випуск новин
22:56, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA

22:13, сьогодні 622 Читать новость на русском
Марш Гідності у Києві
Марш Гідності у Києві / Фото з соцмереж

У Києві пройшов Марш Гідності, в якому взяли участь понад 5 тисяч осіб. У Міністра енергетики Ігоря Насалика з’явилась молода і красива заступниця. У NASA зробили сенсаційну заяву про планети, на яких може бути життя.

Марш Гідності

22 лютого у Києві пройшов Марш Гідності – у центр столиці вийшли близько 5 тисяч людей. Акцію організували "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус Азов".

Активісти вимагали від влади припинити торговельні відносини з ОРДЛО та покращити соціальний захист населення.

Учасники маршу спробували навіть прийти колоною під стіни президента Порошенка на Банкову, однак вулиця була перекрита. Тож вони передали "привіт" Порошенкові – велику цукерку та залізничний квиток до Липецька.

Пізніше учасники маршу прийшли до будівлі Верховної Ради, де лідери націоналістичних організацій заявили про своє об'єднання та свої ультиматуми владі:

зниження тарифів на комунальні послуги;
вимога не приватизувати державні підприємства;
залишити мораторій на продаж землі;
припинити торгівлю з окупованими територіями.

Все обійшлося без провокацій.

Молода заступниця

У Кабміні з’явилась ще одна молода і красива заступниця міністра. Вона працюватиме заступницею міністра енергетики Ігоря Насалика.

27-річна Наталія Бойко курируватиме напрямок євроінтеграції, зокрема вона займатиметься співпрацею з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком, донорами. Також вона буде займатися енергетичною стратегією Міненерго.

Про молоду чиновницю поки відомо небагато. У Львові у неї є велика квартира і гараж. Окрім того вона є співвласником ще однієї квартири. А у 2016 дівчина купила позашляховика Toyota C-HR.

Заява NASA

22 лютого, 0 20:00 за київським часом в NASA анонсували важливу прес-конференцію. Чимало користувачів (жартома, а то й серйозно) припускали, що науковці зроблять заяву про позаземне життя.

І хоч інопланетян NASA таки не виявили, однак відкриття, яке зробили науковці, справді революційне. Вони виявили 7 планет подібних на Землю у системі зірки TRAPPIST-1. При цьому три планети точно перебувають у зоні життя, тож вірогідність існування життя справді є.

Теги: Україна NASA протести Міністерство енергетики Космос Київ Ігор Насалик
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете почему?
сьогодні, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете почему?
Євгенія Мазур 2021
Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
сьогодні, 22:13 Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
622
Червоне світло для
сьогодні, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 789
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
сьогодні, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 235
Екстрена прес-конференція NASA (відео)
сьогодні, 20:00 Екстрена прес-конференція NASA (відео)
4245
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Потужний арсенал зброї із зони АТО намагались вивезти на західну Україну
 26 серпня 2016 , 11:14
Топ-6 романтичних місць України: незабутні враження для закоханих
 10 лютого , 20:10
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук