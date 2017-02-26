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Головні новини 26 лютого: Марш солідарності з Кримом, бойовики їдуть до Києва

22:01, сьогодні 517 Читать новость на русском
Марш солідарності з кримськотатарським народом
Марш солідарності з кримськотатарським народом / 24 Канал

У Києві відбувся Марш солідарності з жителями окупованого Криму. Терористи "ДНР" зібралися у вільну Україну. Віктор Янукович вкотре назвав нові імена винуватців розгону Майдану.

Марш солідарності

У Києві відбувся Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Криму. Марш присвячений Дню спротиву Криму російській окупації.

Активісти таким чином висловлювали свій протест російським окупантам та переслідуванню активістів на півострові. За три роки окупації Криму там загинуло 12 людей. Зникнення ще 17 активістів пов’язують з політичними мотивами.

Бойовики їдуть "в гості"

У зв'язку з поїздкою нардепа Надії Савченко на окуповану територію Донбасу, терористи "ДНР" мають намір здійснити візит на контрольовані Києвом території, що відвідати своїх полонених соратників.

У псевдо республіці також розраховують на проведення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", як прописано в мінських угодах.

Янукович про Майдан

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не віддавав наказів щодо розгону Євромайдану взимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього.

Він припустив, що за розгоном протестів стояв тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін разом із бізнесменом Дмитром Фірташем, які нібито за спиною Януковича стали режисерами Майдану.

Екс-президент також переконує, що сам дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, коли Льовочкін не відповідав на телефонні дзвінки.

"Грандіозна" Масляна в Росії

Користувачів соціальних мереж розсмішило "грандіозне" святкування Масляної в російському місті Саранськ.

"У Саранську в парку відзначають Масляну на широку ногу", – мовиться в підписі до ролика.

Теги: Війна на Донбасі Україна Анексія Криму Новини Росії Віктор Янукович Київ заручники Євромайдан Дмитро Фірташ Сергій Льовочкін
Джерело: 24 Канал
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