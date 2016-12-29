Готівковий курс валют 29 грудня: долар та євро різко дорожчають напередодні свят

В останній четвер року дві ключові валюти світу – долар США та євро – суттєво зросли в ціні у порівнянні з гривнею.

Це випливає з даних, оприлюднених порталом finance.ua.

Так, долар на готівковому алютному ринку України в четвер купували за 26,90 гривні (+20 копійок в порівнянні з середою), а продавали – за 27,53 гривні (+17 копійок).

Євро купували за 27,92 гривні (+16 копійок в порівнянні з середою), а продавали – за 28,77 гривні (+20 копійок).

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