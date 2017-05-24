ГПУ спіймала "велику рибу": Луценко розповів про затриманих

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Генпрокуратура затримала заступника міністра охорони здоров'я, суддю Вищого господарського суду та першого заступника Миколаївської держадміністрації.

Про це він сказав під час виступу у ВР.

"Припиніть казати, що велика риба відпускається. Протягом року до суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно діючого на момент затримання заступника міністра охорони здоров’я, який з метою особистого збагачення вимагав платити лікарям так звані відкупні, діючого першого заступника Державної служби України з питань праці та факт отримання неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень", – зазначив Юрій Луценко.

Генпрокурор додав, що також було затримано діючого суддю Вищого господарського суду – він хотів заволодіти чужим майном вартістю у понад 1 мільйон гривень.

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За хабар у розмірі 90 тисяч доларів спіймали діючого першого заступника голови Миколаївської держадміністрації. А діючого керівника підрозділу Одеської ОДА за отримання неправомірної вигоди майже 1,5 мільйона гривень, діючого вишгородського міськголови та його посібників, які вимагали 300 тисяч євро хабара і 4 тисяч квадратних метрів житлових приміщень.

Судова система є справжнім тромбом встановлення справедливості. Більше того, з усіх цих вироків лише 104 особи отримали реальний термін покарання через позбавлення волі,

– підкреслив генпрокурор.

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