ГПУ виявила мільярдну "діру" в оборонному бюджеті України

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ГПУ виявила, що на кінець 2016 року заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася до рекордної суми – понад 6,1 мільярда гривень.
Як повідомляє DT.UA, відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів.
Сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 мільйона гривень.
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Підприємства концерну "Укроборонпром" заборгували перед Міністерством оборони 1,6 мільярда гривень, а прострочена заборгованість становить 335 мільйона гривень.