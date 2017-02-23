Грабіжник в Сумах прострелив поліцейському шию: оголошено план "Перехоплення"

У Сумах банкоматний грабіжник поранив поліцейського. Правоохоронця із простріленою шиєю госпіталізували.

Зараз він в реанімації: інцидент трапився сьогодні близько 4 ранку. Зловмисник намагався підірвати банкомат, а коли помітив правоохоронців, то відкрив по них вогонь на ураження.

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2 кулі потрапили в шию одного зі співробітників. Поліцейським довелося відкривати вогонь у відповідь.

Правоохоронці не виключають, що зловмисник діяв не сам, потенційного спільника поки шукають. В місті оголошено план "Перехоплення".