Громадянина США через українського генерала побили в Києві

Увечері 11 січня у Києві на вулиці Володимирській на парковці біля одного з ресторанів стався напад на громадянина США.

Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, іноземець приїхав, щоб забрати нетверезого відвідувача з дівчиною.

Однак, до нього підійшов паркувальник, який зажадав терміново звільнити місце для "генерала на Range Rover".

У цей час американець почав знімати процес паркування на відео, однак водій вищезазначеної автівки вийшов і почав вимагати припинити зйомку.

Згодом він ударив громадянина США в обличчя та розбив губу.

Зазначається також, що на місце прибув патруль поліції, поспілкувався з нападником і поїхав.

Крім того, ресурс додав, що іноземець, який завтра відлітає з країни, не звертався за медичною допомогою.

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