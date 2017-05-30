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Християни протестантських церков молились за Україну

Нова тема 09:00, сьогодні 163 Читать новость на русском

Тисячі християн протестантських церков одночасно помолились за Україну.

Люди просили у Бога заступництва, щоб закінчилась війна, запанував мир і процвітання. Служіння відбулись у великих містах по всій країні. Найбільше пройшло у Києві, куди прихали віряни і з регіонів.

Всі євангельські протестантські церкви знаходяться тут, тому що це біль для всіх, тому ми всі об'єднуємося для того, щоб молитись, для того, щоб діяти в одному напрямку, в одному дусі. Я думаю, що це ввійде в добру традицію, навіть коли все стане спокійно – ми будемо продовжувати молитися за Україну, тому що Україна потребує. Українці – це особливий народ,
– сказав президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант.

"Ідея цієї молитви в тому, щоб об'єдналися люди, які знають Бога, всі, що вірять в Бога, для того, щоб просити у Бога милості, просити у Бога допомоги, щоб зупинилася війна, щоб прийшов мир. Є надія, що майбутність є у нашої країни, якщо ми будемо молиться і вірити", – зазначив старший пастор церкви "Добра звістка" у Слов'янську Олексій Демидович.

На служіння люди приходили з друзями, приходили цілими родинами з маленькими дітьми.

"Ми були на цьому заході минулого року. Були вдвох. Цього року прийшли втрьох, щоб молитися за Україну разом з усіма християнами, просити у Бога миру, просити у Бога злагоди на нашу країну", – поділилась християнка Марія Курбатова.

Національний день молитви за Україну проходить вже другий рік поспіль. До служби долучилися православні, греко-католики і християни інших конфесій.

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