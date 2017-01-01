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Хто народився у новорічну ніч 2017 року у Києві

19:33, сьогодні 255 Читать новость на русском
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Перша ніч нового року виявилася не надто урожайною на новонароджених. Якщо торік у перші хвилини 2016 в одному з пологових будинків Києва з'явилася на світ рекордна кількість хлопчиків – 12, то цього разу їх лише п’ятеро.

Андрійко народився першим у новорічну ніч у Києві. Сталося це у пологовому будинку №5 на сьомій хвилині після опівночі. Вага малюка – 3 кілограми 280 грам.

Найкращий подарунок на новий рік,
– каже про малюка його мама.

Усього таких "найкращих подарунків" у новорічну ніч було семеро. Це лише ті, що народилися в Київському міському пологовому будиноку №5: 5 хлопчиків і 2 дівчинки. Медики кажуть, це звична кількість новонароджених за добу. Натомість торік таких малюків було майже втричі більше.

Дідусь Владислав уперше провідує доньку після пологів. Коли бачить крихітну онуку, ледве стримує сльози. Каже, віднині вийде на пенсію і буде допомагати з вихованням дитини.

Мама Тетяна народила сьогодні майже о четвертій ранку. Вага крихітки - майже 4 кілограми, а ріст - 56 сантиметрів. Ім'я дівчинці поки що не придумали. Мама називає її ангелочком.

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Астрологи кажуть, діти, народжені в рік Вогняного півня, зазвичай ініціативні, здібні, працелюбні та оптимістичні. Вони переважно – перфекціоністи і завжди мають кілька запасних планів. Ці діти будуть яскравими, емоційними та творчими особистостями. Це майбутні режисери, музиканти, винахідники, інженери та архітектори. Також вони мають лідерські якості і швидко досягають поставлених цілей.

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Україна Київ Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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