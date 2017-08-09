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Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у понад 1000 гривень

09:29, сьогодні 5168 Читать новость на русском
Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії понад у 1000 гривень
Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії понад у 1000 гривень / vid.cn.ua

Після пенсійної реформи українці, які заробляли у кілька разів більше, ніж в середньому по країні, зможуть отримати пристойні пенсії.

Про це пише "Сегодня".

Якщо Верховна Рада прийме пенсійну реформу у другому читанні і в цілому, то вже у жовтні цього року 5,6 мільйона українців чекає підвищення пенсій. Понад мільйон з них отримають до пенсії більше ніж 1000 гривень.

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Надбавку у понад 500 гривень зможе отримати українець, який вийшов на пенсію раніше 2007 року, і мав зарплату щонайменше вдвічі вищу середньої по країні.

Наприклад, українець, який вийшов на пенсію у 2007 році і мав зарплату втричі більшу середньої, а також відпрацював 40 років, зараз може отримувати близько 2780 гривень, а після прийняття закону він зможе отримувати більше 4500 гривень. Тобто надбавка складе приблизно 1700 гривень. Це без урахування надбавки до пенсії за понаднормовий стаж.

За даними Держстату, на таку надбавку претендують програмісти, працівники авіаційного транспорту та менеджери вищої та середньої ланки.

Теги: Новини України гроші Пенсійна реформа Пенсіонери
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