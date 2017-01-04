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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Інтернет-магазини можуть закритися через обмеження НБУ

20:00, сьогодні 1063
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин / Київський форум

Обмеження Національного банку України на розрахунки готівкою може вдарити по інтернет-магазинах, де приймають такі розрахунки, а також завдасть чималих незручностей українцям.

Про це в коментарі виданню Gazeta.ua розповів директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Перед великою покупкою доведеться покласти велику суму грошей на картку. Це крок до введення загального декларування доходів. Держава зможе контролювати не тільки доходи, але й витрати. При внесенні на банківський рахунок суми понад 150 тисяч гривень зараз треба пояснити, де ви взяли ці гроші. У майбутньому доведеться пояснювати, де взяли гроші на покупки вартістю понад 50 тисяч. Якщо людина не зможе пояснити, то муситиме заплатити податки, як зі звичайного доходу", – пояснив експерт.

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Він зазначив, що від нововведення постраждають невеликі інтернет-магазини техніки та інших дорогих речей, де клієнти розраховуються готівкою.

Звикли продавати за готівку. З одного боку, від них вимагають ввести касові апарати, з іншого – обмежують клієнтів у розрахунках готівкою. Частина з них закриється. Легально працювати не зможе,
– вважає Охріменко.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив заборонити фізичним особам здійснювати фінансові операції готівкою, які перевищують суму 50 тисяч гривень.

Теги: Україна Інтернет НБУ гроші
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