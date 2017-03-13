10:40
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин
22:36, 12 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Іпотека VS розстрочка: українці обирають житло в кредит

Нова тема 09:00, сьогодні 249 Читать новость на русском

Після застою у декілька років українські фінустанови знов почали видавати кредити на купівлю житла. Щоправда, позики надають лише лічені банки і під чималі відсотки.

За підрахунками аналітиків, видавати позики на житло готові лише 5 банків. При цьому, вимоги до клієнтів стали більш жорсткими, а річні ставки залишились в середньому на рівні 22-23%. Додайте ще кілька відсотків на страховку та нотаріальні витрати при оформленні кредиту. Для порівняння, в Швейцарії середня вартість іпотеки складає 1,7% на рік, в Німеччині – близько 2%, в США – 3,7%. За словами Івана Кудояра, фахівця ринку нерухомості, в Україні такі високі ставки за кредитами через значні ризики. Саме тому більшість банків і досі не відновлює іпотечні програми. В Європі ж інша культура кредитування та більш довірливе ставлення людей до самого банку.

За нинішніх ставок українець за 10 років дії кредиту додатково виплачує суму, вдвічі більшу за вартість самої квартири, підрахували аналітики. Тому іпотека в нашій країни вигідна здебільшого тим, кому не вистачає лише певної частини грошей для купівлі житла. І лише у вже зданих в експлуатацію будинках. В новобудовах, які ще зводять, отримати квартиру в кредит майже нереально, запевняє президент будівельної корпорації "РІЕЛ" Ростислав Мельник. Видавати кредит на житло, яке існує тільки в планах, банк не погодиться, так як майнові права не можуть бути предметом застави.

Саме тому чимало забудовників пропонують покупцям знижки та програми розстрочок. На відміну від іпотеки, розтермінування укладається напряму із забудовником та під незначні відсотки. Щоправда, перший внесок має бути не менше 40%. І, до того ж, більшість програм діє лише до завершення будівництва комплексу. Тоді як іпотечні кредити можна виплачувати 20 і більше років.

Деякі забудовники пропонують розтермінування і на тривалішийтермін – до 10 років. За словами Ярослави Чапко, директора компанії City Development Solutions, в такому випадку додається валютний коефіцієнт та зростають річні ставки. Наприклад, по Києву в середньому ця цифра становить 14-17% на рік.

Нині в економ-сегменті такими програмами користується майже кожен другий покупець. Тоді як іпотеку оформлюють менше як пів відсотка майбутніх власників. За оцінками експертів, європейські відсотки на житло в Україні будуть доступними не раніше, ніж через 2-3 роки після остаточної стабілізації економічної ситуації. За нинішніх умов банки не готові йти на такі ризики. В той же час без позик, наприклад, киянину доведеться збирати гроші на новеньке житло в середньому 10-15 років, підрахували аналітики.

Теги: Нерухомість Кредит Ростислав Мельник РІЕЛ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера
сьогодні, 08:12 Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера "ДНР"
4856
Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
сьогодні, 07:59 Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
Ольга Черненко 1566
Это совершенно запредельный цинизм, – Бабченко о выборе России на Евровидение
сьогодні, 04:10 Это совершенно запредельный цинизм, – Бабченко о выборе России на Евровидение
Аркадий Бабченко 5790
Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
12 березня, 23:16 Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
Наталя Ромашова 1475
Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
12 березня, 22:04 Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
Наталія Косякова 1101
Море біля Одеси починає замерзати: вражаючі фото явища
 7 січня , 16:24 4
Ярош озвучив ідеальний план звільнення окупованих територій
 23 жовтня 2016 , 14:40 20
МВФ зробив важливу для України заяву
17 лютого , 13:47
"Укрбуд" виставив на продаж кілька сотень недорогих квартир у Києві
 23 жовтня 2016 , 17:37
У столиці вручили ключі першому власнику автомобілів нового покоління BMW i3
 29 вересня 2016 , 13:45
Концерн "Леоні" відкрив в Україні другий завод
 24 жовтня 2016 , 13:13
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук