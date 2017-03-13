Іпотека VS розстрочка: українці обирають житло в кредит

Після застою у декілька років українські фінустанови знов почали видавати кредити на купівлю житла. Щоправда, позики надають лише лічені банки і під чималі відсотки.

За підрахунками аналітиків, видавати позики на житло готові лише 5 банків. При цьому, вимоги до клієнтів стали більш жорсткими, а річні ставки залишились в середньому на рівні 22-23%. Додайте ще кілька відсотків на страховку та нотаріальні витрати при оформленні кредиту. Для порівняння, в Швейцарії середня вартість іпотеки складає 1,7% на рік, в Німеччині – близько 2%, в США – 3,7%. За словами Івана Кудояра, фахівця ринку нерухомості, в Україні такі високі ставки за кредитами через значні ризики. Саме тому більшість банків і досі не відновлює іпотечні програми. В Європі ж інша культура кредитування та більш довірливе ставлення людей до самого банку.

За нинішніх ставок українець за 10 років дії кредиту додатково виплачує суму, вдвічі більшу за вартість самої квартири, підрахували аналітики. Тому іпотека в нашій країни вигідна здебільшого тим, кому не вистачає лише певної частини грошей для купівлі житла. І лише у вже зданих в експлуатацію будинках. В новобудовах, які ще зводять, отримати квартиру в кредит майже нереально, запевняє президент будівельної корпорації "РІЕЛ" Ростислав Мельник. Видавати кредит на житло, яке існує тільки в планах, банк не погодиться, так як майнові права не можуть бути предметом застави.

Саме тому чимало забудовників пропонують покупцям знижки та програми розстрочок. На відміну від іпотеки, розтермінування укладається напряму із забудовником та під незначні відсотки. Щоправда, перший внесок має бути не менше 40%. І, до того ж, більшість програм діє лише до завершення будівництва комплексу. Тоді як іпотечні кредити можна виплачувати 20 і більше років.

Деякі забудовники пропонують розтермінування і на тривалішийтермін – до 10 років. За словами Ярослави Чапко, директора компанії City Development Solutions, в такому випадку додається валютний коефіцієнт та зростають річні ставки. Наприклад, по Києву в середньому ця цифра становить 14-17% на рік.

Нині в економ-сегменті такими програмами користується майже кожен другий покупець. Тоді як іпотеку оформлюють менше як пів відсотка майбутніх власників. За оцінками експертів, європейські відсотки на житло в Україні будуть доступними не раніше, ніж через 2-3 роки після остаточної стабілізації економічної ситуації. За нинішніх умов банки не готові йти на такі ризики. В той же час без позик, наприклад, киянину доведеться збирати гроші на новеньке житло в середньому 10-15 років, підрахували аналітики.