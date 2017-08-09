Кабмін підвищив роздрібні ціни на алкоголь

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою підвищив оптово-відпускні та мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої.

Текст постанови, яку прийняли на засідання 9 серпня, має у розпорядженні "Українські новини".

На горілку і лікеро-горілчані вироби розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін підвищили на 14-19,41%, на віскі, ром, джин – на 6,5-6,6%, коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%, вина – на 7,1-13,3%.

Згідно з постановою, мінімальні роздрібні ціни на горілку підвищені на 14%, або на 9,77 гривень. Отже, пляшка ємністю 0,5 літра буде коштувати 79, 55 гривень. Раніше ціна становила 69,78 гривень за пляшку 0,5 літра.

Читайте також: В Україні та Росії об'єднуються найбільша світова та турецька пивні компанії

Мінімальні роздрібні ціни на "тризірковий" коньяк становитимуть 119,46 гривень за пляшку ємністю 0,5 літра. "Чотиризірковий" коньяк буду коштувати 129, 03 гривні за 0,5 літра, а "п’ятизірковий" – 138, 5 гривень за таку ж ємність.

Ціни на виноградні вина зросли з 33 до 37 гривень, міцні вина та вермути – з 42 до 45 гривень, ігристі вина – з 69,9 до 79. 19 гривень.

В ціні подорожчають також сидр, пері (без додання спирту), напої бродіння, отримані в результаті природного бродіння фруктових та ягідних соків з вмістом спирту не більше 8,5%. Їхня ціна зросте до 28,47 гривень.

Дана постанова Кабміну набирає чинності через 10 днів з дня опублікування.