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Кабмін підвищив роздрібні ціни на алкоголь

13:23, сьогодні 725 Читать новость на русском
В Україні подорожчає алкоголь: ціни
В Україні подорожчає алкоголь: ціни / Getty Images

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою підвищив оптово-відпускні та мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої.

Текст постанови, яку прийняли на засідання 9 серпня, має у розпорядженні "Українські новини".

На горілку і лікеро-горілчані вироби розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін підвищили на 14-19,41%, на віскі, ром, джин – на 6,5-6,6%, коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%, вина – на 7,1-13,3%.

Згідно з постановою, мінімальні роздрібні ціни на горілку підвищені на 14%, або на 9,77 гривень. Отже, пляшка ємністю 0,5 літра буде коштувати 79, 55 гривень. Раніше ціна становила 69,78 гривень за пляшку 0,5 літра.

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Мінімальні роздрібні ціни на "тризірковий" коньяк становитимуть 119,46 гривень за пляшку ємністю 0,5 літра. "Чотиризірковий" коньяк буду коштувати 129, 03 гривні за 0,5 літра, а "п’ятизірковий" – 138, 5 гривень за таку ж ємність.

Ціни на виноградні вина зросли з 33 до 37 гривень, міцні вина та вермути – з 42 до 45 гривень, ігристі вина – з 69,9 до 79. 19 гривень.

В ціні подорожчають також сидр, пері (без додання спирту), напої бродіння, отримані в результаті природного бродіння фруктових та ягідних соків з вмістом спирту не більше 8,5%. Їхня ціна зросте до 28,47 гривень.

Дана постанова Кабміну набирає чинності через 10 днів з дня опублікування.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Алкоголь
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