Кілька найбагатших людей світу мають більше грошей, ніж 3,6 мільярда людей

Вісім найбагатших людей планети мають близько 400 мільярдів євро, тоді як у розпорядженні 3,6 мільярда найбідніших людей світу – 384 мільярди євро.

Про це свідчить доповідь міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam, повідомляє DW.

Так, 1% найбагатших людей світу має у своєму розпорядженні 50,8% світових статків.

Минулого року в аналогічній доповіді організації було встановлено, що 62 мільярдера володіють статками, які є рівнозначними власності 3,6 мільярда найбідніших людей.

В Oxfam закликають світових лідерів перейти від порожніх балачок навколо проблеми та почати робити реальні кроки для подолання цієї загрозливої тенденції. В організації прогнозують, що у разі подальшого зволікання з цим у світі зростатиме невдоволення нерівністю, що, у свою чергу, призводитиме до ще кардинальніших політичних змін, на зразок виходу Великобританії зі складу ЄС та обрання президентом США Дональда Трампа.

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Це непристойно, що таке багатство зосереджене у руках кількох людей, коли десята частина населення планети живе на менш ніж два долари на день,

– зазначила виконавча директорка Oxfam Вінні Бяніма.

На її думку, така нерівність та життя у злиднях сотень мільйонів людей призводять до підриву демократії та до розколу в суспільствах.