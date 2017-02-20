Кілометрові черги та години очікування: як в Тернополі прочани вишикувалися до унікальної ікони

У Тернополі прочани вистоюють по дев'ять годин у кілометрових чергах до Нерукотворного образу Ісуса Христа. Святий Лик з Ватикану на Тернопільщину привезли ще минулого тижня.

Кілька днів ікона перебувала у паломницькому центрі греко-католиків у Зарваниці. Пізніше його під спеціальною охороною перевезли в головний храм Тернополя – Архикатедральний Собор.

Ікона спричинила неабиякий ажіотаж серед вірян. За останні дні до міста з'їхалось більше ста тисяч паломників. Так, сьогодні черга простяглася через увесь центр міста.

Безпеку прочан охороняють півсотні правоохоронців. Цілодобово чергують дві бригади швидких. А рятувальники поставили пересувний пункт обігріву, де можна безкоштовно попити гарячого чаю.

У Тернополі Нерукотворний Образ Ісуса Христа перебуватиме до 12:00 середи, 22 лютого.

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