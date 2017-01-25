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Київське видавництво зробило гру, де Україна – без Криму

00:48, сьогодні 1528 Читать новость на русском
Крим
Крим "віддали" Росії / tsn.ua

У Києві видавництво випустило розвиваючі ігри для дітей "Країни-прапори-столиці", де Крим не позначили як частину України. Півострів позначили у складі Російської Федерації.

Про це пише видання ТСН.

Такі карти вже розійшлись по Україні. Першими сепаратизм виявили покупці в Харкові.

Пізніше у компанії промах визнали, помилку допустила дизайнер, яка брала карту України з інтернету.

"Ми недогледіли. Ми її звільнили", – заявили у фірмі.

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Теги: Україна Новини Криму Новини Росії Київ Література
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