Київське видавництво зробило гру, де Україна – без Криму

У Києві видавництво випустило розвиваючі ігри для дітей "Країни-прапори-столиці", де Крим не позначили як частину України. Півострів позначили у складі Російської Федерації.

Про це пише видання ТСН. Такі карти вже розійшлись по Україні. Першими сепаратизм виявили покупці в Харкові. Пізніше у компанії промах визнали, помилку допустила дизайнер, яка брала карту України з інтернету. "Ми недогледіли. Ми її звільнили", – заявили у фірмі. Читайте також: Російська пропаганда на Хмельниччині. Завод виробляє "Кремлевское" масло